2019-05-05T14:51:14+03:00
Общество

"Рок-н-ролл и гости из будущего": центр Екатеринбурга перекроют из-за масштабного велопарада

Пробег пройдет 19 мая
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: Вело-городФото: Вело-город
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Ровно через две недели 19 мая, в Екатеринбурге пройдет масштабный Велопарад. По прогнозам организаторов, в пробеге примут участие тысячи участников.

- По предварительным данным, маршрут велопарада пройдет по центральным улицам города и составит около 10 километров, - рассказывают организаторы из "Вело-город". – В этом году мы предлагаем сразу несколько тем: герои Рок-Н-Рола, гости из Будущего и Ретро. Участники могут поддержать костюмированную часть Велопарада воспользовавшись как одной из предложенных тем, так и придумать свою собственную и создать костюм на свой вкус!

Участники будут собираться около 11:00 на площади Кирова. Парад стартует в 12:00. Чтобы обеспечить безопасность колонны, центральные улицы будут перекрыты для движения автотранспорта. Участие в велопараде – бесплатное и добровольное. Это не гонка, поэтому средняя скорость колонны не будет превышать 14-15 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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