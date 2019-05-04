2019-05-04T16:22:41+03:00
Происшествия

Следователи завели уголовное дело после гибели военнослужащего в Еланском гарнизоне

Солдат скончался от взрыва одного из боеприпасов
Дарья РЯБОВА
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Следователи завели уголовное дело из-за нарушений правил безопасностиСледователи завели уголовное дело из-за нарушений правил безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу 3 мая в Еланском гарнизоне Свердловской области погиб военнослужащий. По словам пресс-службы ЦВО, солдат вместе с четырьмя товарищами решил разжечь костер, тем самым пренебрегая правилами безопасности. В результате взорвался боеприпас - молодой человек скончался, других доставили в военный госпиталь.

После инцидента, как сообщает ТАСС, следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 349 УК РФ Нарушение техники безопасности при работе с боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

- Следователи выясняют причину взрыва, возбуждено дело по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, - рассказывает источник в силовых структурах ТАСС.

По данной статье нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ЦВО уточнили, что по данному делу идет проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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