По Екатеринбургу прошла толпа фанатов «Спартака»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-04T16:12:09+03:00

Фанаты прошли по Екатеринбургу шумно и весело Фото: паблик в ВК fanat1k_ru Фото: Соцсети

Болельщики московского футбольного клуба приехали в столицу Урала болеть за своих в матче с екатеринбургской командой

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В Екатеринбурге уже начался футбольный матч «Урала» и «Спартака». На Екатеринбург-Арене с флагами и плакатами разместились фанаты красно-белых. Еще пару часов назад москвичи огромной колонной в красных футболках прошли по центру Екатеринбурга от Площади 1905 года к стадиону, скандируя подбадривающие кричалки. Столько москвичей Урал не встречал давно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706781" frameborder="0"></iframe> Фанаты "Спартака" прошли по Екатеринбургу огромной толпой.Болельщики наполнили город перед игрой с "Уралом" Видео: сообщество во ВКонтакте fanat1k_ru! другой источник

- Заряд еще важней. Мы разом всех сильней. Спартак. Москва, - выкрикивают фанаты «Спартака».

Шумным шествием болельщики дошли до футбольной арены. Игра идет уже с 16:00. Пока ничья. Напомним, что «Урал» находится на 11 месте турнирной таблицы, «Спартак» же занимает более успешные позиции и стоит на пятом месте. Сейчас московские фанаты внимательно следят за игрой и делятся впечатлениями.

- «Урал» играет с нами на равных, игроки вообще не понимают, что делать и куда бежать. Как те же самые футболисты, что были и при других тренерах забыли, как играть? - возмущается Владимир.

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ИСТОЧНИК KP.RU