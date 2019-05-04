2019-05-04T14:39:22+03:00
Звезды

Бой Ярмака, конный вальс и рубка шашкой: в Екатеринбурге проходит фестиваль «Рубежи веков»

Историко-культурный казачий молодежный фестиваль организовали уральские казаки
Дарья РЯБОВА
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Ордынские лучники во всеоружии Фото: группа в ВК "Рубежи веков"Ордынские лучники во всеоружии Фото: группа в ВК "Рубежи веков"Фото: Соцсети
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Топот копыт, лязг мечей, блеск начищенных доспехов и щитов. На один день центр Екатеринбурга возвратился в прошлое - с самого утра рядом с Храмом-на-Крови в кольчуге эпохи Ярмака прогуливаются храбрые воины, чуть в сторонке расположились красноармейцы и белогвардейцы времен Гражданской войны.

Малыши могли побывать на увлекательных выставках Фото: Юлия Артемова Фото: Соцсети

Малыши могли побывать на увлекательных выставках Фото: Юлия АртемоваФото: Соцсети

Фото: Соцсети

А при желании можно перенестись в будущее и побывать на выставке робототехники и космонавтики. Восхищенными взглядами провожают гости фестиваля гарцующих лошадей и ловких фехтовальщиков. Такое зрелище можно увидеть только раз в году!

На фестивале также выступали творческие коллективы Урала Фото: Ирина Пономарева Фото: Соцсети

На фестивале также выступали творческие коллективы Урала Фото: Ирина ПономареваФото: Соцсети

Фото: Соцсети

- Впечатлений масса, - делится эмоциями Юлия Артемова. - Бились на мечах, искали камни в колодце, гуляли по ярмарке, держали в руках настоящие автоматы, познавали космос, гостили на казачьем подворье, в шатре у Башкиров, слушали песни. А еще кучу подарков приобрели. Это было познавательно и интересно!

Юношей учили стрельбе из автомата Фото: Юлия Заровнятных Фото: Соцсети

Юношей учили стрельбе из автомата Фото: Юлия ЗаровнятныхФото: Соцсети

Фото: Соцсети

Больше всех на празднике видно молодых мам с детьми, ведь фестиваль, в первую очередь, направлен на подрастающее поколение. Им даже дают самим почувствовать себя частью прошлого - облачиться в одежды воинов разных народов и эпох. А затем стать свидетелями боя Ярмака и воочию увидеть небольшой эпизод Гражданской войны. Если хотите и сами побывать на исторических реконструкциях, поторопитесь, фестиваль продлится до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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