Разожгли костер: в Еланском гарнизоне от взрыва боеприпасов погиб военнослужащий
В Еланском гарнизоне, который находится в Камышловском районе Свердловской области, 3 мая прогремел страшный взрыв. Пятеро военнослужащих, забыв о правилах безопасности, решили развести костер, из-за чего и взорвался один из боеприпасов. От полученных ран один из солдат скончался, четверых отправили в военный госпиталь гарнизона. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.
- Комиссия Центрального военного округа совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы, - рассказывают в пресс-службе ЦВО. - По предварительным данным 3 мая, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса.
Военная часть «Еланский гарнизон» - один из крупнейших в Российской Федерации учебных центров солдат-срочников. Большинство населения в нем - военные. За поселком находятся учебные полигоны, где в пятницу и прогремел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU