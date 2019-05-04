Разожгли костер: в Еланском гарнизоне от взрыва боеприпасов погиб военнослужащий

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-04T11:56:00+03:00

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В Еланском гарнизоне, который находится в Камышловском районе Свердловской области, 3 мая прогремел страшный взрыв. Пятеро военнослужащих, забыв о правилах безопасности, решили развести костер, из-за чего и взорвался один из боеприпасов. От полученных ран один из солдат скончался, четверых отправили в военный госпиталь гарнизона. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.

- Комиссия Центрального военного округа совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы, - рассказывают в пресс-службе ЦВО. - По предварительным данным 3 мая, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса.

Военная часть «Еланский гарнизон» - один из крупнейших в Российской Федерации учебных центров солдат-срочников. Большинство населения в нем - военные. За поселком находятся учебные полигоны, где в пятницу и прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU