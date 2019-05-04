В Асбесте пожарные вывели 14 жильцов из горящего пятиэтажки

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-04T11:11:28+03:00

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В Асбесте в одной квартир пятиэтажного дома на улице Челюскинцев ранним утром загорелись вещи. Пожар объял 15 метров имущества на четвертом этаже - испугавшись, жильцы сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы не заставили себя ждать и, прибыв на место, оперативно вывели из опасной зоны жильцов и быстро управились с возгоранием.

- На место направили три пожарных машины и десять сотрудников МЧС, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Сначала пожарные с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов вывели по лестнице 14 человек, в том числе четыре ребёнка. А затем потушили пожар - на это понадобилось десять минут.

Также МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросеть - не включайте сразу несколько электроприборов. Не захламляйте ваши балконы и лоджии. Убирайте подальше от детей огнеопасные игрушки, храня их в недоступном для них месте.

ИСТОЧНИК KP.RU