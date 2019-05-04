Возле Полевского водитель «Нивы» сбил 82-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-04T08:40:59+03:00

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Поздним вечером 3 мая около 22:00 на 53-м километре автодороги Екатеринбург-Полевской мужчина на «Ниве» в темноте не заметил идущего навстречу пешехода и наехал на него. Как утверждает 30-летний водитель, он двигался с небольшой скоростью - 55-60 километров в час. Просто разглядел пешехода, который шел посреди проезжей части, слишком поздно - затормозил и попытался вырулить влево, но всё равно столкновения избежать не удалось. В результате пострадал 82-летний мужчина - его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом правого бедра.

- На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что автомобиль был технически исправен, водитель ВАЗ – 21214 имеет водительский стаж категории «В» 10 лет и в момент ДТП был трезв, - рассказывают в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Одной из причин аварии могла стать одежда пенсионера, неподходящая для прогулок по ночной дороге. Пожилой мужчина был одет в черное и не надел никаких светоотражающих элементов. По данным Свердловской ГИБДД, наезды на пешеходов - самый распространённый вид ДТП. Причём в тёмное время суток происходит каждый второй наезд на пешеходов. Водитель не всегда может заметить на дороге пешехода в темной одежде и не успевает вовремя среагировать, чтобы избежать ДТП.

- Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов на необходимость применения световозвращающих элементов, которые следует размещать на верхней одежде, - добавили в Управлении ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU