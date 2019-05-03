За два дня майских праздников Свердловское ГИБДД остановило свыше двух сотен нарушителей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-03T17:54:33+03:00

Среди них – нетрезвые водители или люди без прав

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За два дня праздничных выходных сотрудники Свердловской Госавтоинспекции остановили свыше двух сотен нарушителей во время рейдовых проверок. В частности, ГИБДД выявило 169 нетрезвых водителей. Причем более сотни – за второе мая.

Также инспекторы установили 59 фактов вождения транспорта без водительских прав. В том числе среди людей, которых этих прав лишили за грубые нарушения.

-В поселке Троицком сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2115, который во время движения вилял из стороны в сторону, - привели пример в управлении ГИБДД по региону. - С помощью громкоговорителя и спецсигналов инспекторы потребовали от водителя остановиться. Он, уже выходя из машины, выдернул ключи из замка зажигания, бросил их в сторону, а сам попытался сбежать. Его задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706670" frameborder="0"></iframe> ГИБДД по Свердовской области задержали нетрезвого водителя.Видео: Управление ГИБДД по Свердловской области! другой источник

При задержании сорокалетний мужчина активно сопротивлялся. Ранее его останавливали за вождение в пьяном виде и отобрали права. Он пояснил, что возвращался от друга, с которым выпил.

Сотрудники ГИБДД возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU