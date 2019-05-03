2019-05-03T17:08:13+03:00
Общество

«Тут просто просится»: уральский драматург Николай Коляда создаст театр напротив Храма на крови

На площадке будут ставить мини-спектакли для детей и взрослых
Маргарита МАХОНИНА
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Задумку одобрила директор Камерного театраЗадумку одобрила директор Камерного театраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский режиссер Николай Коляда собирается создать новый театр под открытым небом. Об этом он рассказал в Facebook. По задумке, театр размесят в саду напротив Храма на крови.

Николай Коляда создаст в Екатеринбурге театр под открытым небом.Видео: с личной страницы Николая Коляды в Facebook! другой источник

– За Камерным театром такое изумительное пространство. Поставить бы там амфитеатр, сколотить из поддонов, а вот здесь – играй не хочу. И из Храма песнопения раздаются, - пишет драматург. – За решеткой ходят люди, едут машины – все живое. А тут вот посадить человек сорок и показывать им спектакль: что-то из сказов Бажова, для детей. Маленький летний театр – представление минут на сорок. Это же просто чудо будет. Днем – для детей, а вечером, под звездами, для взрослых.

Мини-театр хотят разместить в саду за Камерным Фото: взято с личной страницы Николая Коляды в Facebook

Мини-театр хотят разместить в саду за Камерным Фото: взято с личной страницы Николая Коляды в Facebook

По словам Коляды, идею одобрила директор Камерного театра Ирина Евдокимова. Он пообещал привлечь к идеи своих студентов-драматургов.

- Потому что, тут просто просится сделать необычный маленький театр, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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