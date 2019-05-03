2019-05-03T12:03:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге снесут недостроенное общежитие училища олимпийского резерва

На это регион потратит почти 8 миллионов рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Работы завершат к 31 июляРаботы завершат к 31 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление капитального строительства Свердловской области планирует снести здание общежития на улице Шаумяна, 80, которое принадлежит училищу олимпийского резерва. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок.

- Работы пройдут в рамках мероприятия «Снос зданий и объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам обследования признана нецелесообразной». Цена контракта 7,9 миллионов рублей, - уточняется в закупке.

Аукцион проведут 27 мая. Работы должны завершить к 31 июля. Проект сноса здания подготовили в «Атомстройкомплекс».

О строительстве общежития стали говорить в 2014 году. Тогда на госзакупках разместили тендер на разработку проекта стоимостью 20 миллионов рублей. Планировалось, что в общежитие разместят 502 человека. Также там хотели создать административно-хозяйственный комплекс и медико-восстановительный центр. Общая площадь участка – 3000 квадратный метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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