В Екатеринбурге снесут недостроенное общежитие училища олимпийского резерва
Управление капитального строительства Свердловской области планирует снести здание общежития на улице Шаумяна, 80, которое принадлежит училищу олимпийского резерва. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок.
- Работы пройдут в рамках мероприятия «Снос зданий и объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам обследования признана нецелесообразной». Цена контракта 7,9 миллионов рублей, - уточняется в закупке.
Аукцион проведут 27 мая. Работы должны завершить к 31 июля. Проект сноса здания подготовили в «Атомстройкомплекс».
О строительстве общежития стали говорить в 2014 году. Тогда на госзакупках разместили тендер на разработку проекта стоимостью 20 миллионов рублей. Планировалось, что в общежитие разместят 502 человека. Также там хотели создать административно-хозяйственный комплекс и медико-восстановительный центр. Общая площадь участка – 3000 квадратный метров.
ИСТОЧНИК KP.RU