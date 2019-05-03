Жители уральского поселка нашли на даче ржавую мину

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-03T11:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Быковский, который находится в Сухоложском районе Свердловской области, обнаружили старую мину. Как рассказали очевидцы, вскоре участок оцепили полиция и МЧС. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

— Сыщики вызвали наших коллег, специалистов по взрывным устройствам из Росгвардии, — рассказал он. — Саперы из подразделения ОМОН, выезжавшие на место события, установили, что в реальности ни людям, ни ближайшим объектам этот предмет не угрожал. На поверку оказалось, что это учебная мина со следами коррозии.

Мину увезли в безопасное место для утилизации. В настоящий момент полиция выясняет, как боеприпас попал на участок.

ИСТОЧНИК KP.RU