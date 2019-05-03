2019-05-03T11:29:46+03:00
Происшествия

Жители уральского поселка нашли на даче ржавую мину

Боеприпас оказался учебным
Маргарита МАХОНИНА
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Полиция выясняет, как боеприпас оказался на дачном участкеПолиция выясняет, как боеприпас оказался на дачном участкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Быковский, который находится в Сухоложском районе Свердловской области, обнаружили старую мину. Как рассказали очевидцы, вскоре участок оцепили полиция и МЧС. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

— Сыщики вызвали наших коллег, специалистов по взрывным устройствам из Росгвардии, — рассказал он. — Саперы из подразделения ОМОН, выезжавшие на место события, установили, что в реальности ни людям, ни ближайшим объектам этот предмет не угрожал. На поверку оказалось, что это учебная мина со следами коррозии.

Мину увезли в безопасное место для утилизации. В настоящий момент полиция выясняет, как боеприпас попал на участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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