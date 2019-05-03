2019-05-03T10:59:04+03:00
Общество

«Нары – трибуна Мавзолея, а ты – народ на шествии»: уральские заключенные поставили сценки в формате КВН

Номера посвятили празднику Весны и Труда
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: скриншот из видеороликаФото: скриншот из видеоролика
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ГУФСИН Свердловской области опубликовали видео, на котором заключенные ИК-24 ставят комедийные сценки в формате КВН. В основном номера посвящены празднику Весны и Труда.

Сборная КВН ИК-24 Свердловской области.Видео: предоставлено ГУФСИН Свердловской области! другой источник

- Сценки подготовили под руководством отдела по воспитательной работе. Мероприятие провели в столовой колонии, участие приняли осужденные со всех отрядов, - рассказал начальник пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко. – Хотя особо творческих талантов заключенные не имели, они старались и приняли идею с энтузиазмом.

В частности, в одной из сцен арестанты предлагают устроить в камере первомайскую демонстрацию. Один из них встает на импровизированные нары, как на трибуну Мавзолея, а второй «участвует, как народ» в шествии. Организатор демонстрации получает удар в лицо после выкрика: «Да здравствуют вся милиция!». В конце видеоролика арестанты поздравили зрителей с 1 мая.

Уральский ГУФСИН и раньше был неравнодушен к КВН – у ведомства есть собственные команды. В апреле среди них прошел финальный конкурс, который судили представитель проектов «Песни» и «Танцы» на ТНТ Светлана Беспалова и актер Алексей Незлобин. Инициатором таких нововведений стала экс-участница «Уральских пельменей» Екатерина Олинчук-Кудрявцева после своего трудоустройства в ГУФСИН в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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