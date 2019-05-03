2019-05-03T08:52:53+03:00
Общество

«Он просто отъехал без предупреждения»: в Екатеринбурге на три дня исчез координатор «Открытой России»

Мужчина вышел на связь после того, как узнал о поисках
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личной страницы Владислава Постникова в FacebookФото: взято с личной страницы Владислава Постникова в Facebook
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В Екатеринбурге три дня искали регионального координатора «Открытой России» Владислава Постникова. Он вышел на связь только сегодня и извинился перед коллегами за беспокойство. Исчезновение Постников объяснил тем, что был в отъезде.

- С Владиславом Постниковым все хорошо! Он просто отъехал без предупреждения, - написали его коллеги в утром 3 мая в Facebook.

Ранее они сообщали, что во время поиска квартиру общественника успели посетить юрист «Правозащиты Открытки» Роман Качанов и бригада МЧС. Тогда молодого человека не нашли. Несмотря на отсутствие хозяев внутри квартиры горел свет и работал компьютер. Также они обнаружили сразу четыре сотовых телефона.

Ранее Владислав Постников был одним из ярых противников сноса телебашни в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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