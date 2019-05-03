«Он просто отъехал без предупреждения»: в Екатеринбурге на три дня исчез координатор «Открытой России»
В Екатеринбурге три дня искали регионального координатора «Открытой России» Владислава Постникова. Он вышел на связь только сегодня и извинился перед коллегами за беспокойство. Исчезновение Постников объяснил тем, что был в отъезде.
- С Владиславом Постниковым все хорошо! Он просто отъехал без предупреждения, - написали его коллеги в утром 3 мая в Facebook.
Ранее они сообщали, что во время поиска квартиру общественника успели посетить юрист «Правозащиты Открытки» Роман Качанов и бригада МЧС. Тогда молодого человека не нашли. Несмотря на отсутствие хозяев внутри квартиры горел свет и работал компьютер. Также они обнаружили сразу четыре сотовых телефона.
Ранее Владислав Постников был одним из ярых противников сноса телебашни в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU