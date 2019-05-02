На ЕКАДе мусоровоз врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-02T18:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Екатеринбургом на ЕКАДе возле пересечения с дублером Сибирского тракта произошла ужасающая авария. Огромная фура мусоровоза на всей скорости врезала в легковушку Renault Logan. Водитель мусоровоза почему-то не успел затормозить и протаранил заднюю часть иномарки. Не справившись с управлением, фура улетела в кювет. Легковушка превратилась в смятую груду металла. В ней на тот момент находились два человека.

Изуродованная машина пострадавших Фото: Служба спасения"СОВА"

- В Renault пострадали двое - водитель и его пассажир, - рассказывают в ГИБДД Екатеринбурга. - На место выехали службы. Ведутся проверки для установления причины и обстоятельств произошедшей аварии.

Грузовая машина улетела в кювет Фото: Служба спасения"СОВА"

Пострадавших с черепно-мозговыми травмами в машине "скорой помощи" увезли в ГКБ №36. Машина была так помята, что пассажиров легковушки достали, только разрезав машину.

ИСТОЧНИК KP.RU