Уральский режиссер Алексей Федорченко осенью покажет фильм о Свердловской киностудии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-02T12:38:39+03:00

До этого Алексей Федорченко снял фильм о девочке в годы войны и получил множество наград от "Ники" до "Золотого орла" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда россияне смогут увидеть новый фильм уральского режиссера Алексея Федорченко, известного фильмами «Первые на луне», «Овсянки», «Война Анны». Документальная комедия о Свердловской киностудии «Кино эпохи перемен» уже снята, но впервые предстанет перед зрителями только в сентябре.

- В конце марта я закончил работу над картиной «Кино эпохи перемен», - рассказывает журналисту «КП-Екатеринбург» режиссер Алексей Федорченко. - Этот полнометражный документальный фильм повествует об особенностях кинопроизводства в 90-х годах. Фильм получился очень необычный - и грустный, и смешной. Комедия-реквием. На примере Свердловской киностудии я рассказал о всей отрасли той эпохи. Наверняка будет показ на фестивале документального кино «Россия». Где именно пройдет премьера, пока неизвестно, но планируется она осенью.

Известно, что Алексей Федорченко сам в 90-х годах работал на Свердловской киностудии, сначала экономистом, потом заместителем директора. Не раз киностудии приходилось сталкиваться с угрозами бандитов и рейдерским захватом здания, привлекшего криминальных авторитетов своим удобным расположением в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU