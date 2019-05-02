2019-05-02T12:02:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водители автобуса и троллейбуса избили коллегу из маршрутки

В полицию мужчина обращаться не стал, но вот в больницу всё же пошел
Дарья РЯБОВА
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Двое избивали водители маршрутки на глазах у пассажиров Фото: Инцидент/ЕкатеринбургДвое избивали водители маршрутки на глазах у пассажиров Фото: Инцидент/Екатеринбург
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Вчера 1 мая пассажиры 012-й маршрутки на остановке Шварца стали невольными свидетелями драки водителей - уроженцев ближнего зарубежья. По интернету уже разошлось видео, на котором видно, как водители троллейбуса № 6 и автобуса № 37 останавливают свой транспорт, выбегают прямо на дорогу и за шкирку вытаскивают коллегу из маршрутки № 012. Разъяренные мужчины бросают его на землю и кулаками бьют по лицу. Лишь потом на помощь ему выскакивает кондуктор. После чего, как рассказывают очевидцы, окровавленный водитель как ни в чем не бывало садится за руль и едет дальше.

Пассажиры сняли на видео драку водителей.Мужчины из автобуса и троллейбуса вытащили коллегу на дорогу и избили при всех, а потом поехали дальше по делам. Говорят, не поделили клиентов.Паблик Инцидент/Екатеринбург

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу, пострадавший водитель в полицию так и не обращался, а вот до больницы всё-таки дошел.

- Медики скорой помощи сообщили о травме в отдел полиции № 7, - уточняет Ирина Бучельникова, пресс-секретарь УМВД России по Екатеринбургу. - По данному факту организована проверка.

Что стало причиной разборок водителей общественного транспорта, сразу и не скажешь. Но пассажиры уверены - конкуренция.

- Конкурентов вернули 37-му маршруту, - убеждена Татьяна. - Сейчас первое время так и будет.

- Горячие киргизские парни, водитель 37-го против возвращения 012 устроил акцию протеста, - с иронией высказывается по поводу драки Ильгиз.

Некоторые пассажиры сталкивались и с другими нарушениями. Так водитель 12-го маршрута, чтобы набрать больше пассажиров, останавливается и ждет их дольше положенного. Возможно, это и разозлило коллег из других автобусов.

- На Шварца давно пора диспетчера посадить, там ужас что творится, - рассказывает Елена. - Ждут пассажиров из метро. Стоим на Шварца по 10 минут, скоро пассажиры начнут водителей избивать. Это только начало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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