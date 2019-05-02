Уральский художник победил на международном конкурсе с рисунком Нижнетагильского завода

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-02T10:48:58+03:00

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Художник из Екатеринбурга Роман Баянов принял участие в американском конкурсе архитектурной графики «Architecture in Perspective-34» и победил. Его картина «Как закалялась сталь», написанная акварелью, посвящена Нижнетагильскому заводу-музею под открытым небом. Его в далеком 1725 году создали Демидовы, а сегодня там может побывать любой желающий. Вот и выпускник Уральского архитектурно-художественного университета Роман Баянов решил показать его всему миру.

- Главный герой моей работы - Завод-музей истории горнозаводской техники в Нижнем Тагиле, - рассказывает художник Роман Баянов. - Это прекрасное архитектурное сооружение до сих пор вдохновляет меня на новые сюжеты. А начиналось всё прозаично - простой схематичный эскиз в блокноте. Но я точно знал в тот момент, что использую красные цвета в моей палитре со всей насыщенностью!

И жюри - Американское Общество Архитектурных Иллюстраторов - оценило работу уральского художника. Среди экспертов на конкурсе, к слову, был известный специалист по спецэффектам Макс Бурман, работавший над «Железным человеком» и «Игрой престолов».Теперь молодого художника ждёт публикация в каталоге, церемония награждения и участие в выставке победителей в Голливуде в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU