ХК «Автомобилист» расстался с 11 игроками

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-01T13:17:32+03:00

Одним из кандидатов на усиление состава может стать Павел Дацюк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Параллельно с этим в клуб приходят два новых тренера

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Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о кадровых изменениях. Команду покидают сразу 11 игроков.

- В связи с истечением срока контрактов уходят вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев, - сообщили в пресс-службе ХК.

Вместе с тем состав пополнят два новых тренера - Андрей Соколов, который станет одним из ассистентов главного наставника Андрея Мартемьянова, и Константин Власов, который займется голкиперами.

Кто придет на смену ушедшим игрокам, пока неизвестно. Одним из кандидатов на усиление состава может стать собственный воспитанник, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Накануне он закончил свою карьеру в питерском СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU