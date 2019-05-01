2019-05-01T10:59:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель-новичок, сдавая задом, сбил 80-летнюю бабушку

Женщина остановилась возле его машины, чтобы вызвать себе такси
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге на парковке у железнодорожного вокзала пожилая женщина попала под колеса машины.

80-летняя пенсионерка приехала в уральскую столицу из Москвы и поскольку не ориентируется в городе, решила вызвать такси.

Поставив чемодан рядом с припаркованной Skoda Oktavia гостья стала набирать номер. Но легковушка вдруг поехала - водитель сбил женщину, но, кажется, не заметил этого, и попытался даже поддать газу.

- В результате ДТП пешеход была доставлена в 24-ю ГКБ с диагнозом ушиб грудной клетки, - рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу. - На момент происшествия стаж управления у 19-летнего водителя составляет 1 год. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение административного расследования.

ДТП на Привокзальной площади.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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