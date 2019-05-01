В Екатеринбурге водитель-новичок, сдавая задом, сбил 80-летнюю бабушку
В Екатеринбурге на парковке у железнодорожного вокзала пожилая женщина попала под колеса машины.
80-летняя пенсионерка приехала в уральскую столицу из Москвы и поскольку не ориентируется в городе, решила вызвать такси.
Поставив чемодан рядом с припаркованной Skoda Oktavia гостья стала набирать номер. Но легковушка вдруг поехала - водитель сбил женщину, но, кажется, не заметил этого, и попытался даже поддать газу.
- В результате ДТП пешеход была доставлена в 24-ю ГКБ с диагнозом ушиб грудной клетки, - рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу. - На момент происшествия стаж управления у 19-летнего водителя составляет 1 год. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение административного расследования.
ДТП на Привокзальной площади.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу
ИСТОЧНИК KP.RU