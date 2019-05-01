Свердловская ГИБДД объявила майскую «охоту» на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-01T08:27:31+03:00

В праздничные выходные автоинспекторы будут работать в усиленном режиме

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В наступившие майские праздники сотрудники свердловской Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме.

- Обычно именно в майские каникулы фиксируется большое количество ДТП, в том числе и по вине нетрезвых водителей. В праздничные дни сотрудники ГИБДД ежедневно будут проводить массовые проверки транспорта в целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также водителей, лишенных права управления, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Не обойдут стороной инспекторы и тех, кто излишне затонировался, ездит с грязными номерами и возит детей без специального кресла.

Кроме этого, ГИБДД призывает очевидцев сообщать о пьяных водителях по телефону дежурной части УГИБДД - (343) 269-77-00. Вся информация будет проверена, а виновные в грубом нарушении ПДД привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU