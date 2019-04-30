2019-04-30T17:06:14+03:00
Общество

Свердловские инспекторы ГИБДД остановили велосипедиста, чтобы он не замерз

Мужчина собирался доехать до Тюмени
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено Управлением ГИБДД по Свердловской областиФото: предоставлено Управлением ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники свердловского ГИБДД остановили 22-летнего велосипедиста за то, что он легко одет. Это произошло на трассе Екатеринбург-Тюмень во время вечернего патрулирования, когда в регионе выпала месячная норма осадков.

- Инспекторы заметили, что по обочине едет мужчина на велосипеде. Он был легко одет, несмотря на ветер с дождем и холод: в спортивные штаны, кофту и тонкую курточку. Оказалось, он гостил у родственников в Талице и возвращался обратно домой – в Тюмень, - рассказали в управлении ГИБДД по региону.

Молодой человек изрядно замерз, так что сотрудники полиции пригласили его погреться в патрульный автомобиль. После его отвезли к родственникам в Талицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские полицейские приняли Присягу
На страже прав человека: свердловские полицейские приняли Присягу
Метро Екатеринбурга оштрафовали на 200 тысяч за то, что ФСБ смогли пронести туда бомбу
В Нижнем Тагиле задержали пенсионера, который торговал оружием и "отмазывал" от армии
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса
В Свердловской области начнут мониторить транспорт и лес из космоса
В Екатеринбурге на двое суток закроют проезд на Московской
Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу свердловского облсуда в отставку
В Екатеринбург ради Ural Music Night приедут восходящие звезды Британии
В Серове нумизмат-любитель ради фальшивых монет взял кредит и продал цепочку жены
Свердловские энергетики взыскали с должников 30 миллионов рублей
«Дай пять!»: в Нижнем Тагиле в мае пройдет пятый благотворительный забег
Уралец забил друга молотком, чтобы украсть сварочный аппарат
Автомобилист из Екатеринбурга вернул свою Infiniti, догнав угонщика на попутке
«Это только начало»: в Екатеринбурге чиновники будут оперативнее отвечать на запросы депутатов
В Екатеринбурге пройдет фотофестиваль «супергероев», взявших животных из приюта
Центр Екатеринбурга перекроют на полдня ради первомайской демонстрации
В Краснотурьинске будут судить друзей, которые ограбили и убили супругов-пенсионеров