Свердловские инспекторы ГИБДД остановили велосипедиста, чтобы он не замерз

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-30T17:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники свердловского ГИБДД остановили 22-летнего велосипедиста за то, что он легко одет. Это произошло на трассе Екатеринбург-Тюмень во время вечернего патрулирования, когда в регионе выпала месячная норма осадков.

- Инспекторы заметили, что по обочине едет мужчина на велосипеде. Он был легко одет, несмотря на ветер с дождем и холод: в спортивные штаны, кофту и тонкую курточку. Оказалось, он гостил у родственников в Талице и возвращался обратно домой – в Тюмень, - рассказали в управлении ГИБДД по региону.

Молодой человек изрядно замерз, так что сотрудники полиции пригласили его погреться в патрульный автомобиль. После его отвезли к родственникам в Талицу.

ИСТОЧНИК KP.RU