2019-04-30T16:29:56+03:00
Общество

На страже прав человека: свердловские полицейские приняли Присягу

28 молодых сотрудников полиции пополнят ряды патрульно-постовой службы
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФото: предоставлено Валерием Горелых
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В пятницу, 30 апреля, 28 молодых полицейских Екатеринбурга приняли Присягу и теперь пополнят ряды патрульно-постовой службы. Об этом сообщил пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых.

Молодых сотрудников свердловской полиции поздравили лично начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Владимир Тиряев, председатель Свердловской областной общественной организации Совета ветеранов полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин, а также родные и близкие виновников торжества.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Это, безусловно, знаменательное событие. С данного момента, наряду с той моральной ответственностью, которую вы несёте за все свои действия по защите граждан и государства от преступных посягательств, на ваши плечи легла и ответственность в случае нарушения требований Присяги. Хочу пожелать, чтобы и ваши портреты когда-то украсили стены музея Главного управления или одного из музеев, которые имеются в области. Пусть вам во всём сопутствует удача, - отметил Владимир Ралдугин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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