Метро Екатеринбурга оштрафовали на 200 тысяч за то, что ФСБ смогли пронести туда бомбу

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-30T16:13:08+03:00

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Суд Верх-Исетского района оштрафовал екатеринбургский метрополитен на 200 тысяч рублей. Как говорится в картотеке дел, городская подземка не прошла антитеррористическую проверку, которую ФСБ проводили в конце прошлого года.

Оказалось, силовики сумели пронести в сумке муляж самодельного взрывного устройства, притом сразу на четыре станции: "Площадь 1905 года", "Проспект космонавтов", "Динамо" и «Геологическая".

Сотрудники ФСБ прошли в досмотровую зону, поставили сумку с "тест предметом" на ленту рентген-сканера, однако проверяющие муляж не обнаружили, после чего силовики осуществили условное минирование.

В метро свою вину не признали, заявив, что муляж не является предметом, в отношении которого установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности. Однако решил иначе.

- Субъект транспортной инфраструктуры в отношении объекта метрополитена 1 категории обязан воспрепятствовать проникновению в зону транспортной безопасности и на критические элементы объекта метрополитена нарушителя, пытающегося совершить акт незаконного вмешательства, в том числе подготовленного нарушителя, использующего автотранспортные средства, самоходную технику, машины и механизмы, - говорится в заключении суда. - Действия метрополитена квалифицируются как неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенное умышленно.

В результате метрополитен обязали заплатить административный штраф.

Поданная в Свердловский областной суд апелляция была оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU