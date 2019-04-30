В Нижнем Тагиле задержали пенсионера, который торговал оружием и "отмазывал" от армии
Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области пресекли деятельность нелегального «оружейника». В квартире 61-летнего мужчины силовики обнаружили настоящий склад боеприпасов. Также часть оружия хранилась в гараже и автомобиле.
Фото: УФСБ России по Свердловской области
В общей сложности у уральца изъяли 600 патронов различного калибра, пистолеты марок ТТ, ИЖ-79-95, револьвер «Iceberg GR 205», карабин «Вепрь-12 Молот».
Фото: УФСБ России по Свердловской области
- Помимо незаконного оборота оружия мужчина причастен к массовым фальсификациям медицинских документов, печатей, а также справок призывникам для получения отсрочки от службы в Вооружённых Силах РФ, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Фото: УФСБ России по Свердловской области
В настоящее время по выявленным фактам проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU