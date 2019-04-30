2019-04-30T14:22:09+03:00
Общество

В Свердловской области начнут мониторить транспорт и лес из космоса

Также технологии планируют использовать для повышения эффективности экстренных служб
Маргарита МАХОНИНА
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Правительство региона подписало соглашение с дочерней компанией «Роскосмоса»Правительство региона подписало соглашение с дочерней компанией «Роскосмоса»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Свердловской области и холдинг «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») подписали договор о сотрудничестве при внедрении новых сервисов. Речь идет об использовании космических данных для мониторинга различных явлений, подчеркнули в департаменте информполитики.

– Соглашение позволит мониторить природные явления на территории региона, перевозки опасных грузов, и повысить эффективность экстренных служб, - отметил губернатор области Евгений Куйвашев. – Это укрепит позиции региона как территории, где инновационные технологии служат ускоренному социально-экономическому развитию, повышению уровня безопасности и качества жизни людей.

Под нужды области адаптируют технологии на основе Национальной сети высокоточного позиционирования, которые обеспечивают оперативную геопривзяку с сантиметровой точность.

– Мы создадим региональную сеть референцных станций, которые упростят получение услуги, востребованной в строительстве, сельском хозяйстве, кадастровых работах, в области контроля автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры, – прокомментировал замгенерального директора «РКС» Анатолий Перминов.

Сегодня планируется разработать программу, которая будет отражать мероприятия по мониторингу пассажирского транспорта, а также лесного и сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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