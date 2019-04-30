2019-04-30T12:53:45+03:00
Звезды

В Екатеринбург ради Ural Music Night приедут восходящие звезды Британии

Их музыка – это смесь английского фольклора и рок-н-ролла 1960-70-х годов
Маргарита МАХОНИНА
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Они выступят на площадке «Старый Новый Рок»Они выступят на площадке «Старый Новый Рок»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы Ural Music Night сообщили о новых участниках фестиваля – группах Riscas и The Assist. Это молодые британские группы, которые уже завоевали признание на британской сцене.

– The Assist появились в 2014 году. С тех пор они регулярно выступает на крупнейших локальных площадках в Бирмингеме. В начале 2019 года группа выпустила альбом, который попал в ТОП 10 iTunes Indie/Alt Chart и в топ 50 самых прослушиваемых треков на Spotify, – рассказали организаторы фестиваля. – Riscas же начали играть в 2016 году, а уже в марте 2017 получили статус «Нового артиста недели» на радио ВВС. Их первый сингл «Panic like Tom» прослушали 1,5 миллиона раз меньше, чем за год. А постоянная аудитория достигает 150 тысяч слушателей.

Репертуар обеих групп описывают как смесь английского фольклора и рок-н-ролла 1960-70-х годов. Коллективы выступят на площадке «Старый Новый Рок».

Ранее в Ural Music Night назвали хедлайнеров фестиваля. Так, 28 июня в городе выступят Litlle Big, ЛСП, Shortparis, JazzRausch BigBand, РИТА DAKOTA, Grupo Fantasma, Иван Бессонов, «Эпидемия», «Запрещенные барабанщики», Максим Свобода, «Ромарио», Bohemian Bards и джазовые музыканты Андрей Кондаков, Владимир Волков и Гарий Багдасарьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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