В Серове нумизмат-любитель ради фальшивых монет взял кредит и продал цепочку жены

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-30T12:23:20+03:00

Подлинность монет подтвердили в ломбарде, поэтому у серовчанина не было сомнений Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Серове будут судить уроженца Троицка Челябинской области, который обманом продал местному жителю поддельные монеты.

Мошенник подходил к проходим и уверял их, что деньги выполнены из золота и серебра. На уловку клюнула молодая супружеская пара.

Покупатель пожелал проверить монеты на подлинность, для чего все вместе поехали в ломбард. Женщина-приемщик дала утвердительный ответ - монеты настоящие, выполнены из драгметаллов.

За пару монет продавец просил 220 тысяч рублей. Таких денег у мужа и жены не было и тогда супруг оформил кредит на 200 тысяч. За остаток покупатель предложил золотую цепочку супруги. На этом сделка состоялась.

Покупатель пожелал проверить монеты на подлинность, для чего все вместе поехали в ломбард. Женщина-приемщик дала утвердительный ответ - монеты настоящие, выполнены из драгметаллов.

Афера раскрылась, когда серовчанин показал набор монет специалистам - ни один из представленных объектов не являлся подлинным.

Вычислить злоумышленника удалось по оставленным отпечаткам пальцев.

- В ходе следствия установлено, что продавец перед сделкой в момент оценки представил специалисту ломбарда имеющиеся у него две подлинные монеты, а мужчине передал 20 начищенных до блеска - из обычного металла, не представляющего никакой ценности, - рассказала следователь отдела полиции Наталья Кочергина. - Мужчина с заявлением обратился в полицию Серова с просьбой разыскать злоумышленника. Накануне молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении мошенничества со значительным ущербом для потерпевшего.

Свою вину продавец монет признал и возместил причиненный ущерб. Впереди его ждет суд, наказание по предъявленной статье предусматривает до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU