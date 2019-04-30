2019-04-30T11:39:30+03:00
Общество

«Дай пять!»: в Нижнем Тагиле в мае пройдет пятый благотворительный забег

Организатором традиционно выступит ЕВРАЗ
Лев ИСТОМИН
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Забег пройдет уже в пятый раз. Фото: пресс-служба ЕВРАЗЗабег пройдет уже в пятый раз. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
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В Нижнем Тагиле 26 мая в 9 часов утра на площади возле КДК «Современник» в пятый раз стартует традиционный благотворительный забег «Дай пять!», организатором которого выступит ЕВРАЗ.

В этот раз на старт выйдут 1200 спортсменов: 400 детей пробегут дистанцию в 1 километр, а 800 взрослых – 5 километров. Также в забеге впервые примут участие 50 детей с ограниченными возможностями здоровья из числа воспитанников нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и коррекционной школы Качканара.

Все дети примут участие в забеге бесплатно, взрослые заплатят регистрационный взнос в размере 100 рублей. На собранные средства купят спортивное оборудование для школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. Со своей стороны ЕВРАЗ удвоит сумму благотворительных взносов.

Забег станет главным событием большого спортивного праздника. Для гостей здесь будут работать анимационные площадки, спортсмены и артисты проведут показательные выступления и мастер-классы. Также здесь пройдут спортивные турниры и мини-соревнования.

Все участники забега получат в подарок памятные футболки с символикой забега и эксклюзивные медали.

Для участия в забеге «Дай пять!» необходимо получить справку-допуск в районных поликлиниках. Отметим, что подобные забеги кроме Нижнего Тагила проведут в Москве и Новокузнецке.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ИСТОЧНИК KP.RU

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