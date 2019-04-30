Свердловские энергетики взыскали с должников 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-30T11:43:43+03:00

Более 20 из них списано с банковских карт

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С начала года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» взыскал со своих должников за тепло и электричество порядка 30 миллионов рублей. Из них более 20 миллионов было списано с банковских карт неплательщиков.

Денежные средства удалось вернуть во многом благодаря упрощенной системе судопроизводства, когда дела рассматривают без присутствия сторон.

- По инициативе энергокомпании выдано более 11 тысяч исполнительных документов, часть из которых были направлены банк или в бухгалтерию работодателя должника. В аналогичный период прошлого года по решению суда взыскано 23 миллиона рублей и в планах у компании продолжать усиливать работу с недобросовестными потребителями, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

На сегодняшний день свердловчане задолжали за блага цивилизации 1,1 миллиарда рублей. В компании напоминают, что в случае доведения дела до суда, кроме долга и процентов за просрочку должнику придется оплатить госпошлину и все судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU