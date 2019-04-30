Уралец забил друга молотком, чтобы украсть сварочный аппарат

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-30T11:11:35+03:00

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Житель Талицы из-за банальной зависти пошел на жестокое убийство своего друга.

В тот день мужчина пришел к приятелю, где они устроили застолье. В ходе застолья гость увидел сварочный аппарат и решил его украсть. При этом он не стал дожидаться, когда друг отвлечется или уснет, а хладнокровно расправился с ним.

- Сначала подсудимый несколько раз ударил потерпевшего кулаком, а затем вооружился молотком и продолжил наносить им удары по голове мужчины, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте происшествия. Похитив сварочный аппарат, подсудимый сбежал, но вскоре был задержан.

- Преступление оперативники уголовного розыска раскрыли «по горячим следам». Задержанным оказался ранее неоднократно судимый гражданин. В 2003 году он был судим за разбой и изнасилование, а в 2009 - за грабёж. Теперь этому «джентльмену удачи» предстоит отбыть ещё более длительный срок в местах не столь отдалённых, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU