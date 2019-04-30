В Екатеринбурге пройдет фотофестиваль «супергероев», взявших животных из приюта

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-30T10:45:18+03:00

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В столице Урала откроется выставка фотографий, на которых можно будет увидеть лица героев, спасающих бездомных животных. Кроме этого в городе состоится серия дней открытых дверей в местах, где брошенные четвероногие ждут своих новых хозяев

- Часто говорят, что городу нужен герой, но герои и так живут среди нас. Тысячи горожан не остались равнодушными, не поехали покупать себе четырехлапого друга, а отправились в один из приютов, где подружились с брошенным животным и связали с ним свою жизнь. Мы хотим, чтобы все увидели настоящих героев, а также равнялись на людей, способных совершать добрые поступки, - рассказывают организаторы выставки.

Фото: организаторы фестиваля

Главная проблема, по словам волонтеров, с которой они сталкиваются - это незнание людей о существовании приютов. Поэтому на выставке будет открыта карта мест доброты, на которой будут указаны адреса и телефоны приютов.

- А еще люди имеют много стереотипов, связанных с бездомными животными. Нас часто спрашивают: разве животное не агрессивно? А оно не заразит меня? А ведь знай больше обыватель о работе приютов, он бы понимал, что прежде чем отдать бездомное животное, специалисты занимаются его социализацией, ветеринары лечат, и новый хозяин получает себе здорового преданного друга, - рассказывают в приюте «У Кейт».

Стать участником выставки, которая откроется в баре «Однерка» 16 мая сможет любой желающий. Для этого нужно отправить свою фотографию с питомцем, которого вы взяли из приюта на почту info@odnerkabar.ru или разместить снимок под хэштегом #РеальныйСупергерой.

ИСТОЧНИК KP.RU