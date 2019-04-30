Центр Екатеринбурга перекроют на полдня ради первомайской демонстрации

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-30T09:12:58+03:00

На главных улицах будет запрещено как движение, так и стоянка всех видов транспорта

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Уже завтра центр уральской столицы на несколько часов станет пешеходным. Главные улицы перекроют в связи с первомайской демонстрацией. В мэрии уже выпустили соответствующее постановление.

Сами праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда, пройдут с 8:00 до 15:30, но движение закроют уже с 6:00.

- Проехать будет нельзя по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева; по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова; по улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта; по улице 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева; по улице Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина, - говорится в документе за подписью первого заместителя главы города Александра Ковальчика.

Кроме того, будет запрещена парковка на площади 1905 года по улице Пушкина от Малышева до Ленина; по 8 Марта от Малышева до Ленина; по Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова.

На обозначенной территории, согласно постановлению, перед Первомаем должны убрать мусор, установить туалетные кабины.

В день праздника в центре города запретят продажу спиртного за два часа до, во время и в течение часа после проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU