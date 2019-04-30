В Краснотурьинске будут судить друзей, которые ограбили и убили супругов-пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-30T08:42:08+03:00

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На Урале будут судить двух жителей Краснотурьинска, обвиняемых в убийстве пенсионеров.

По версии следствия, мужчины ходили по квартирам, где живут престарелые люди и продавали им разные бытовые товары по завышенным ценам. А под прикрытием этой работы приятели и совершали преступления.

У одной из старушек они украли паспорт и сберкнижку. Другим пенсионерам повезло меньше, двоих из них продавцы убили. Готовились мужчины заранее: взяли с собой нож, в аптеке купили перчатки, чтобы не оставлять следов.

- После того, как 85-летняя женщина открыла дверь, пьяные обвиняемые напали на нее: пока один закрывал ей рот, второй ударил ножом в живот. Убедившись, что пенсионерка перестала подавать признаки жизни один из приятелей прошел в спальню, где зарезал лежащего на кровати 79-летнего мужчину. Обе жертвы скончались через непродолжительное время на месте преступления, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого налетчики осмотрели квартиру и забрали 400 тысяч рублей, а также ювелирные изделия.

За совершение преступлений мужчинам грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU