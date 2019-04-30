До чего техника дошла: в Екатеринбурге «умная» камера поймала алиментщика, находящегося в розыске
Приставы и гаишники Екатеринбурга сделали нескольких автомобилистов пешеходами. Их машины были арестованы за крупные долги.
"Охота" на неплательщиков прошла накануне на проспекте Космонавтов и улице Белинского. Чтобы распознать должника-водителя в потоке, использовались специальные «умные» камеры.
Фото: УФССП по Свердловской области
Направленный на автомобиль радар считывает информацию о владельце по номеру его машины, а также извлекает информацию из «Банка данных исполнительных производств» судебных приставов о долгах за ЖКХ, налоги, алименты, кредиты. В ходе рейда в общей сложности были арестованы восемь автомобилей.
- Владельцы Нексии, Хонды, Кадилака и Газели стали пешеходами, их автомобили были арестованы и переданы специализированной организации для хранения, а четверо оплатили задолженность на месте и уехали на собственных автомобилях по своим делам, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Кроме того, водитель Газели - житель Березовского - оказался злостным алиментщиком, объявленным в розыск. Ранее он уже привлекался за неуплату к уголовной ответственности. Мужчина задолжал детям порядка 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU