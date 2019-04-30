2019-04-30T08:02:55+03:00
Общество

До чего техника дошла: в Екатеринбурге «умная» камера поймала алиментщика, находящегося в розыске

Мужчина задолжал детям порядка 600 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Приставы и гаишники Екатеринбурга сделали нескольких автомобилистов пешеходами. Их машины были арестованы за крупные долги.

"Охота" на неплательщиков прошла накануне на проспекте Космонавтов и улице Белинского. Чтобы распознать должника-водителя в потоке, использовались специальные «умные» камеры.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Направленный на автомобиль радар считывает информацию о владельце по номеру его машины, а также извлекает информацию из «Банка данных исполнительных производств» судебных приставов о долгах за ЖКХ, налоги, алименты, кредиты. В ходе рейда в общей сложности были арестованы восемь автомобилей.

- Владельцы Нексии, Хонды, Кадилака и Газели стали пешеходами, их автомобили были арестованы и переданы специализированной организации для хранения, а четверо оплатили задолженность на месте и уехали на собственных автомобилях по своим делам, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кроме того, водитель Газели - житель Березовского - оказался злостным алиментщиком, объявленным в розыск. Ранее он уже привлекался за неуплату к уголовной ответственности. Мужчина задолжал детям порядка 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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