2019-04-30T07:36:46+03:00
Общество

Средний Урал и Турция расширят сферы сотрудничества

Стороны намерены заняться совместными разработками в машиностроении, лесопереработке, ядерной медицине
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
Изменить размер текста:

Свердловская область расширит взаимодействие и как следствие товарооборот с Турецкой Республикой. Вопросы перспективных сфер обсуждались на встрече губернатора Евгения Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром.

- Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер, - считает глава Свердловской области.

Стороны намерены заняться совместными разработками в машиностроении, лесопереработке, ядерной медицине, лазерных, аддитивных, нано- и IT технологий, а также логистике и образовании.

- Главы наших государств договорились об увеличении товарооборота до 100 миллиардов долларов и всестороннем развитии сотрудничества. Решить эту задачу мы можем только взаимодействуя с регионами. Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку ИННОПРОМ, – сказал турецкий Посол.

Турция входит в число 20 крупных внешнеэкономических партнеров региона. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, древесные изделия, продукцию машиностроительного комплекса. Турции в свою очередь снабжает Средний Урал продовольственными и химическими товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснотурьинске будут судить друзей, которые ограбили и убили супругов-пенсионеров
До чего техника дошла: в Екатеринбурге «умная» камера поймала алиментщика, находящегося в розыске
Фильм режиссера из Екатеринбурга с Алексеем Серебряковым взяли на «Кинотавр»
В екатеринбургском метро открылась фотовыставка, посвященная собакам-поводырям
«Самая сложная обстановка была на Серовском тракте»: в полиции подвели первые итоги «Дня жестянщика»
Екатеринбург и Верхнюю Салду свяжет «Ласточка»
Свердловский минздрав заключит с госпиталем миллиардера Тетюхина контракты на 193,5 млн рублей
Распылили в продавца газовый баллончик: в Екатеринбурге раскрыли ограбление салона связи
Жителя Североуральска обманули, продав ему под видом металлоискателя кукурузные палочки
Под Екатеринбургом в аварии погибла основатель общественного фонда, помогающего инвалидам
Рельсобалочному цеху ЕВРАЗ НТМК исполнилось 70 лет
В Екатеринбурге строители закроют движение на улице Радищева
«БКС Брокер» совместно с «Яндекс.Деньги» запустили сервис для инвестиций
Следователи проверят врача, который не поставил онкобольному бесплатный обещанный протез
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5 %
В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию Парада Победы
В Екатеринбурге откроется приют мягких игрушек
В Невьянске женщина убила соседку поленом, когда пришла помочь ей с уборкой
Свадебный бум: в тагильской колонии в один день поженились 10 пар
На ЕКАДе фура протаранила три легковушки: есть жертвы