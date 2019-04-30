Средний Урал и Турция расширят сферы сотрудничества

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-30T07:36:46+03:00

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Свердловская область расширит взаимодействие и как следствие товарооборот с Турецкой Республикой. Вопросы перспективных сфер обсуждались на встрече губернатора Евгения Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром.

- Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер, - считает глава Свердловской области.

Стороны намерены заняться совместными разработками в машиностроении, лесопереработке, ядерной медицине, лазерных, аддитивных, нано- и IT технологий, а также логистике и образовании.

- Главы наших государств договорились об увеличении товарооборота до 100 миллиардов долларов и всестороннем развитии сотрудничества. Решить эту задачу мы можем только взаимодействуя с регионами. Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку ИННОПРОМ, – сказал турецкий Посол.

Турция входит в число 20 крупных внешнеэкономических партнеров региона. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, древесные изделия, продукцию машиностроительного комплекса. Турции в свою очередь снабжает Средний Урал продовольственными и химическими товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU