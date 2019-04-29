2019-04-29T17:00:42+03:00
Общество

«Самая сложная обстановка была на Серовском тракте»: в полиции подвели первые итоги «Дня жестянщика»

В регионе по-прежнему действует запрет на организованные перевозки групп детей, а на серовском тракте отменены все междугородние перевозки
Данил СВЕЧКОВ
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Всего на уральских дорогах произошло 11 ДТП.Всего на уральских дорогах произошло 11 ДТП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники полиции подводят первые итоги снегопада, обрушившегося на Урал. По их подсчетам в регионе произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и еще 14 получили травмы.

- Помимо этого, на дорогах региона произошло множество съездов с дорог, столкновений, наездов на препятствия, в которых повреждения получили только транспортные средства, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения Госавтоинспекции, водители легкового и грузового транспорта не отказались от поездок, в том числе и на транспортных средствах, на которых уже была установлена летняя резина. Все это спровоцировало массу ДТП и заторы на дорогах. Самая сложная обстановка была на Серовском тракте.

В полиции отмечают, что в регионе по-прежнему действует запрет на организованные перевозки групп детей.

- Поездки будут возобновлены, когда ситуация на дорогах региона стабилизируется и улично-дорожная сеть будет отвечать требованиям безопасности, - добавили в ведомстве. - По серовскому направлению все еще отменены междугородние перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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