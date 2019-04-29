Свердловский минздрав заключит с госпиталем миллиардера Тетюхина контракты на 193,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-29T16:28:21+03:00

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Министерство здравоохранения Свердловской области заключит два контракта с госпиталем миллиардера Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле на 193,5 миллионов рублей. По данным портала госзакупок, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр из стал единственным участником двух конкурсов минздрава на медицинские услуги при помощи по травматологии и ортопедии.

Контракт первого конкурса составляет 184 миллиона, второго – 9,5 миллионов. Проекты госконтрактов уже опубликованы на портале. По их условиям, центр Тетюхина проведет операции по эндопротезированию суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах, постравматических вывихах, подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях.

Владислав Тетюхин скончался 11 апреля. Репортаж с прощания с ним в Верхней Салде вы можете прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU