2019-04-29T15:26:45+03:00
Происшествия

Распылили в продавца газовый баллончик: в Екатеринбурге раскрыли ограбление салона связи

Злоумышленники украли мобильных телефонов на 150 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полиция Екатеринбурга раскрыла налет на салон связи на улице Санаторная. Об ограблении сообщил продавец после того, как злоумышленники скрылись.

В тот вечер в пустой магазин зашли двое мужчин: одни тут же брызнул в лицо продавца из газового баллончика, а другой разбил витрину и начал скидывать в пакет мобильные телефоны. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Разбойное нападение на салон сотовой связи в Екатеринбурге.видео: ГУ МВД по Свердловсой области

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Одним из налетчиков оказался ранее судимый 36-летний местный житель. На тот момент он уже был задержан по подозрению в других преступлениях и находился в СИЗО. Его 23-летнему подельнику еще удалось пару недель побегать от следствия, но в итоге и он очутился под стражей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

- Оба полностью признали свою вину в совершенном деянии. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет десять лет лишения свободы, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Всех обладающих какой-либо значимой информацией о противоправной деятельности данных лиц, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-94, (343)356-42-12 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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