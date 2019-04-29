2019-04-29T16:01:59+03:00
Общество

Жителя Североуральска обманули, продав ему под видом металлоискателя кукурузные палочки

Хрустящее лакомство обошлось мужчине в 10 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Североуралец попался на одну из самых дерзких и нелепых афер. Мужчина увидел в Интернете объявление о продаже металлодетектора за 10 тысяч рублей. Местный житель как раз собирался купить такой, поэтому тут же созвонился с владельцем.

По телефону продавец, представившийся Олегом, сказал, что живет в другом городе и за пересылку наложным платежом необходимо перевести 700 рублей. На сайте злоумышленник указал номер своей банковской карты и попросил адрес мужчины. После перевода денег Олег отправил скриншот квитанции, подтверждающей отправку посылки.

Через несколько дней североуралец оплатил на почте покупку. Однако какого же было его разочарование, когда дома в коробке вместо металлодетектора оказались 10 пачек кукурузных палочек и попкорн.

- Мужчина пытался дозвониться до продавца, но тот на звонки уже не отвечал. По данному факту проводится проверка, - рассказали в ОМВД России по Североуральску. - Настоятельно рекомендуем заказывать товары только на проверенных сайтах и никогда не переводить предоплату за товар неизвестным лицам. Проверяйте и сравнивайте любую доступную информацию о человеке, с которым решили сотрудничать, чтобы обезопасить себя от мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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