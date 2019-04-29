СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-29T16:20:20+03:00

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Рельсобалочному цеху ЕВРАЗ НТМК исполнилось 70 лет. За это время в подразделении произведено 73 млн тонн продукции. В честь юбилея ЕВРАЗ наградил лучших работников подразделения и поздравил ветеранов.

Строительство рельсобалочного цеха началось во время Великой Отечественной войны. Был разработан проект сложнейшего производственного комплекса длиной 600 метров и шириной до 140 метров. В цехе установили два прокатных стана - «900» и «800», запущенные в апреле 1949 года. Позднее в цехе была применена уникальная для того времени технология закалки рельсов, позволившая в полтора раза увеличить стойкость металлопроката.

Сегодня подразделение производит девять профилей железнодорожных и крановых рельсов, швеллеры, хребтовую балку для каркасного вагоностроения, полосу для тракторостроения, сортовую продукцию. В 2018 году в цехе был введен в работу новый шаропрокатный стан, который выпускает мелющие шары пятой группы прочности для горной промышленности. Ранее подобные стальные шары производили только за рубежом. На данный момент принято решение о дальнейшем техперевооружении цеха, что даст возможность осваивать производство шпунтов и строительной балки.

В рельсобалочном цехе трудится 820 сотрудников. Среди основных профессий: вальцовщики, операторы стана горячей прокатки, правильщики проката и труб, нагревальщики металла и другие представители профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU