2019-04-29T16:22:14+03:00
Авто

В Екатеринбурге строители закроют движение на улице Радищева

Трамвайное движение перекрываться не будет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге на три недели перекроют движение транспорта на улице Радищева на участке ее пересечения с Московской и Шейнкмана. Проехать здесь нельзя будет со 2 по 20 мая. Все это время специалисты ООО «Компания «Атомстройкомплекс» будут заниматься устройством сетей водоснабжения.

- На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть особо внимательными и смотреть на вновь установленные знаки и указатели. В администрации также подчеркнули, что трамвайное движение перекрываться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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