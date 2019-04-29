2019-04-29T16:30:42+03:00
Общество

«БКС Брокер» совместно с «Яндекс.Деньги» запустили сервис для инвестиций

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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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Еще пару лет назад открыть брокерский счет реально было только при личном посещении компании-брокера или отделения банка, сегодня же все больше услуг доступны онлайн пользователям мобильных приложений. Так, недавно «Яндекс.Деньги» запустил новый сервис для открытия брокерских счетов на платформе «БКС Брокера».

Теперь клиенты, имеющие карты «Яндекс.Деньги» и российское гражданство, могут самостоятельно инвестировать свои сбережения в ценные бумаги или покупать валюту по биржевому курсу.

- Привлекательность фондового рынка растет, - отметила Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер». - И, несмотря на внешние факторы, размеры инвестиций и количество участников рынка в долгосрочной перспективе будут увеличиваться.

Для оформления счета в приложении «Яндекс.Деньги» нужно открыть раздел «Инвестиции БКС». Начинать инвестировать можно сразу, минимальной суммы для старта нет, а комиссия составит 0,3 % от суммы сделки, но не менее 99 рублей. А пополнение счета и вывод денег - без комиссии. В разделе есть и дополнительные услуги, например, проверка состояния инвестиционного портфеля, советы от экспертов рынка и другие.

Для «БКС Брокер» такие проекты не в новинку - аналогичные были реализованы ранее с «Тинькофф Банк», QIWI и РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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