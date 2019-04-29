Следователи проверят врача, который не поставил онкобольному бесплатный обещанный протез

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-29T16:32:00+03:00

О том, что операция не была выполнена, родственники пациента узнали спустя полгода

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В Екатеринбурге начали доследственную проверку по факту смерти пожилого мужчины от рака. Разбирательства потребовала семья умершего пенсионера.

Как рассказали сыновья, год назад в 14-й больнице у отца диагностировали рак пищевода. Лечащий врач тут же подсказал, где купить необходимый эндопротез, который позволит улучшить качество жизни онкобольного. Семья заплатила за него 50 тысяч рублей, вот только врач так и не провел операцию. Но узнали об этом родственники лишь спустя полгода.

К сожалению, драгоценное время было упущено, и 26 апреля пенсионер скончался.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти мужчины, опрашиваются родственники умершего, истребуется документация, касающаяся состояния здоровья пациента и объема оказанной ему медпомощи, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе проверки выясняется и то, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU