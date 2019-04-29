В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию Парада Победы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-29T16:29:55+03:00

Парковка на Площади 1905 года будет работать в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Автомобилисты Екатеринбурга могут выдохнуть и забыть о поисках объездных путей из-за репетиций Парада Победы. Сегодняшнюю тренировку, которая должна была состояться с привлечением военной техники, отменили из-за обильных снегопадов. Соответственно, парковка на площади будет работать в штатном режиме.

Запланированные же на 3 и 7 мая репетиции пройдут по утвержденному графику. В эти дни движение всех видов транспорта будет перекрываться.

- С 20:00 до 4:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина - от Карла Либкнехта до Репина, по Репина - от Ленина до Малышева, по 8 Марта - от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина - от 8 Марта до Челюскинцев, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничат проезд и по маршруту следования техники со Вторчермета в центр города.

С 19:00 3 мая и с 5:00 9 мая ГИБДД перекроет улицу Окраинную - от Палисадной до Дорожной, Дорожную - от Окраинной до Военной, Военную - от Дорожной до Патриса Лумумбы, Патриса Лумумбы - от Военной до Московской, Московскую - от Патриса Лумумбы до Ленина, пандусы транспортной развязки на Московской, Посадскую - от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти - от Посадской до Московской, Репина - от Малышева до Ленина, Малышева - от Московской до Репина, Попова - от Московской до Репина.

ИСТОЧНИК KP.RU