В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию Парада Победы
Автомобилисты Екатеринбурга могут выдохнуть и забыть о поисках объездных путей из-за репетиций Парада Победы. Сегодняшнюю тренировку, которая должна была состояться с привлечением военной техники, отменили из-за обильных снегопадов. Соответственно, парковка на площади будет работать в штатном режиме.
Запланированные же на 3 и 7 мая репетиции пройдут по утвержденному графику. В эти дни движение всех видов транспорта будет перекрываться.
- С 20:00 до 4:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина - от Карла Либкнехта до Репина, по Репина - от Ленина до Малышева, по 8 Марта - от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина - от 8 Марта до Челюскинцев, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничат проезд и по маршруту следования техники со Вторчермета в центр города.
С 19:00 3 мая и с 5:00 9 мая ГИБДД перекроет улицу Окраинную - от Палисадной до Дорожной, Дорожную - от Окраинной до Военной, Военную - от Дорожной до Патриса Лумумбы, Патриса Лумумбы - от Военной до Московской, Московскую - от Патриса Лумумбы до Ленина, пандусы транспортной развязки на Московской, Посадскую - от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти - от Посадской до Московской, Репина - от Малышева до Ленина, Малышева - от Московской до Репина, Попова - от Московской до Репина.
ИСТОЧНИК KP.RU