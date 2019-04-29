В Екатеринбурге откроется приют мягких игрушек

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-29T12:06:54+03:00

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В столице Урала в скором времени появится необычный приют. Своеобразный "детский дом" откроют для игрушек в Музее советского быта «Сделано в СССР». Создателями будущей экспозиции могут стать все желающие, отдав на хранение любимых мишек, машинки и кукол.

- У каждого из нас есть любимая игрушка, которая напоминает о детстве. Обычно мы храним их у родителей, либо в большом мешке на балконе или в кладовке. К сожалению, важные для нас вещи портятся, поэтому главная задача приюта сохранить игрушку и дать возможность владельцу в любой момент увидеться с ней, - говорит директор Музея Советского быта Ирина Светоносова.

Открытие состоится 18 мая в Ночь музеев. Главное условие для владельцев, желающих оставить свои воспоминания на площадке музея, краткая история игрушки, в которой можно рассказать, откуда она взялась, какую роль сыграла в детстве владельца, какие чувства хранит.

- Приют станет местом, где будут собраны важные для отдельных личностей воспоминания. Мы все прекрасно знаем, что игрушки хранят историю детства отдельно взятого человека. Снова видя, к примеру мягкого мишку, взрослый человек может превратиться в ребенка, вспомнить своих молодых родителей, моменты радости или какие-то переживания, которые сейчас кажутся незначительными, - отмечает Ирина Светоносова.

Игрушки можно приносить уже сейчас в Музей Советского быта на Чебышева, 4 с 10:00 до 17:00. Дополнительная информация по телефону: +7 (912) 231-12-29.

ИСТОЧНИК KP.RU