2019-04-29T11:45:11+03:00
Происшествия

В Невьянске женщина убила соседку поленом, когда пришла помочь ей с уборкой

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Невьянске будут судить жительницу одного из сел, которая убила свою пожилую соседку. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В тот день 40-летняя обвиняемая пришла к 65-летней соседке, чтобы помочь той по хозяйству. Во время уборки хозяйка сделала гостье замечание, на что та разозлилась и несколько раз ударила пенсионерку поленом по голове.

- Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия через непродолжительное время, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Горе-помощнице теперь грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге откроется приют мягких игрушек
Свадебный бум: в Тагильской колонии в один день поженились 10 пар
На ЕКАДе фура протаранила три легковушки: есть жертвы
В Нижнем Тагиле сироту поселили в квартиру, закрывающуюся на болт
Впереди рынка: УБРиР значительно нарастил кредитование малого и среднего бизнеса
Мэрия Екатеринбурга из-за снегопада второй раз перенесла общегородской субботник
В Екатеринбурге оштрафовали мужчину, прописавшего в квартире 400 мигрантов
Из-за снегопада ГИБДД ограничила движение по Серовскому тракту
Рэпера Басту пригласили в колонию в Нижнем Тагиле
Хотел почувствовать, что такое взрослая жизнь: в Екатеринбурге нашли пропавшего подростка
В Екатеринбурге состоится встреча Благодатного огня
Двух парней из Нижнего Тагила обвиняют в хищении 5 миллионов у воспитанников детского дома
В воскресенье на Урале пройдут сильные снегопады и дожди
В столице Урала легковушка, сдавая задним ходом, сбила инвалида в коляске
В Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Халтурина
На Урале осудили 19-летнего парня, который перегородил дорогу грузовому поезду
На станции «Шарташ» загорелся хозяйственный поезд
Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить испорченный образцовый газон к 1 июня
В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, невернувшегося после уроков
По факту падения на подростка из Первоуральска бетонной плиты возбуждено уголовное дело
В Академическом микрорайоне закроют дублер улицы Краснолесья
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
В Красноуральске два собутыльника избили пенсионера, который отказался дать им в долг