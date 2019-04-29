В Невьянске женщина убила соседку поленом, когда пришла помочь ей с уборкой

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-29T11:45:11+03:00

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В Невьянске будут судить жительницу одного из сел, которая убила свою пожилую соседку. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В тот день 40-летняя обвиняемая пришла к 65-летней соседке, чтобы помочь той по хозяйству. Во время уборки хозяйка сделала гостье замечание, на что та разозлилась и несколько раз ударила пенсионерку поленом по голове.

- Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия через непродолжительное время, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Горе-помощнице теперь грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU