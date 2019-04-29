2019-04-29T11:02:22+03:00
Общество

Свадебный бум: в Тагильской колонии в один день поженились 10 пар

Пока что это рекорд
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле у сотрудников ЗАГСа состоялся необычный рабочий день - он прошел в исправительной колонии № 5. Конечно, брачующихся здесь регистрировали и раньше, но в на этот раз в один день решили расписаться сразу 10 пар молодоженов. Пока что это рекорд.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

- Высокие заборы и колючая проволока не помеха для двух любящих сердец, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. - Молодожёнам, их родственникам и сотрудникам ЗАГСа пришлось искать просторное помещение, чтобы вместиться могли все. Воспитательный отдел колонии избрал для праздника помещение карантинного отделения.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Не беря в расчет помещение, в остальном всё было, как на любой церемонии: марш Мендельсона, обмен кольцами, первый семейный поцелуй, напутствия родителей, свадебная фотосессия и, конечно, праздничный стол.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Десять свадеб в ИК-5.Видео: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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