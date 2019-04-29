На ЕКАДе фура протаранила три легковушки: есть жертвы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-29T10:38:52+03:00

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла массовая и, к сожалению, смертельная для некоторых участников авария. Фура с прицепом поочередно врезалась в три легковушки.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель «Маз» при движении по ЕКАД со стороны Московского в сторону Серовского тракта не справился с управлением и допустил столкновение с «Фиат Дукато» движущемуся во встречном направлении, после чего столкнулся с «Черри» и «Лада Ларгус», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

В результате ДТП погибла 56-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Черри». Второй пассажир и водитель этой же иномарки были госпитализированы в 36-ю больницу с травмами различной тяжести.

Фото: служба спасения "Сова"

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU