2019-04-29T10:38:52+03:00
Происшествия

На ЕКАДе фура протаранила три легковушки: есть жертвы

После ДТП грузовик развернуло поперек дороги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла массовая и, к сожалению, смертельная для некоторых участников авария. Фура с прицепом поочередно врезалась в три легковушки.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель «Маз» при движении по ЕКАД со стороны Московского в сторону Серовского тракта не справился с управлением и допустил столкновение с «Фиат Дукато» движущемуся во встречном направлении, после чего столкнулся с «Черри» и «Лада Ларгус», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В результате ДТП погибла 56-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Черри». Второй пассажир и водитель этой же иномарки были госпитализированы в 36-ю больницу с травмами различной тяжести.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле сироту поселили в квартиру, закрывающуюся на болт
Впереди рынка: УБРиР значительно нарастил кредитование малого и среднего бизнеса
Мэрия Екатеринбурга из-за снегопада второй раз перенесла общегородской субботник
В Екатеринбурге оштрафовали мужчину, прописавшего в квартире 400 мигрантов
Из-за снегопада ГИБДД ограничила движение по Серовскому тракту
Рэпера Басту пригласили в колонию в Нижнем Тагиле
Хотел почувствовать, что такое взрослая жизнь: в Екатеринбурге нашли пропавшего подростка
В Екатеринбурге состоится встреча Благодатного огня
Двух парней из Нижнего Тагила обвиняют в хищении 5 миллионов у воспитанников детского дома
В воскресенье на Урале пройдут сильные снегопады и дожди
В столице Урала легковушка, сдавая задним ходом, сбила инвалида в коляске
В Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Халтурина
На Урале осудили 19-летнего парня, который перегородил дорогу грузовому поезду
На станции «Шарташ» загорелся хозяйственный поезд
Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить испорченный образцовый газон к 1 июня
В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, невернувшегося после уроков
По факту падения на подростка из Первоуральска бетонной плиты возбуждено уголовное дело
В Академическом микрорайоне закроют дублер улицы Краснолесья
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
В Красноуральске два собутыльника избили пенсионера, который отказался дать им в долг