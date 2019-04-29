В Нижнем Тагиле сироту поселили в квартиру, закрывающуюся на болт

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-29T10:12:57+03:00

Чтобы отказаться от жилья, которое больше напоминало конуру, девушке пришлось пройти два суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в жилище не оказалось окон и пола

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В Нижнем Тагиле прокуратуре пришлось заставить местные власти выделить сироте нормальную квартиру.

В 2005 году родителей заявительницы лишили родительских прав, и она попала в детдом. В 2013-м сироту поставили на учет в Управлении соцполитики на получение собственного жилья, однако выяснилось, что с рождения девушка зарегистрирована в квартире по улице Проезжая.

Жилье было предоставлено ее бабушке, при этом, сама заявительница здесь никогда не проживала. Сюда, собственно, и решили поселить сироту. Вот только жилье больше напоминало конуру.

- Обследование показало, что жилье находится в антисанитарном состоянии, оконные проемы забиты деревянными щитами, входная дверь закрывается на болт, отсутствует пол, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вместе с тем, не учитывая невозможность проживания в названном жилом помещении и фактическое отсутствие иного жилья, Управлением социальной политики воспитанница детского дома была снята с учета для предоставления жилья.

Когда мирно решить вопрос не удалось, прокурор подал иск в суд с требованием восстановить сироту на учет на прежних правовых основаниях. Служители Фемиды требования удовлетворили.

В Управлении соцполитики попытались оспорить решение, но в Свердловском суде вердикт оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU