В Нижнем Тагиле сироту поселили в квартиру, закрывающуюся на болт
В Нижнем Тагиле прокуратуре пришлось заставить местные власти выделить сироте нормальную квартиру.
В 2005 году родителей заявительницы лишили родительских прав, и она попала в детдом. В 2013-м сироту поставили на учет в Управлении соцполитики на получение собственного жилья, однако выяснилось, что с рождения девушка зарегистрирована в квартире по улице Проезжая.
Жилье было предоставлено ее бабушке, при этом, сама заявительница здесь никогда не проживала. Сюда, собственно, и решили поселить сироту. Вот только жилье больше напоминало конуру.
- Обследование показало, что жилье находится в антисанитарном состоянии, оконные проемы забиты деревянными щитами, входная дверь закрывается на болт, отсутствует пол, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вместе с тем, не учитывая невозможность проживания в названном жилом помещении и фактическое отсутствие иного жилья, Управлением социальной политики воспитанница детского дома была снята с учета для предоставления жилья.
Когда мирно решить вопрос не удалось, прокурор подал иск в суд с требованием восстановить сироту на учет на прежних правовых основаниях. Служители Фемиды требования удовлетворили.
В Управлении соцполитики попытались оспорить решение, но в Свердловском суде вердикт оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU