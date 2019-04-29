Впереди рынка: УБРиР значительно нарастил кредитование малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-29T09:22:56+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял 13 место на рынке России по размеру кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на 1 января 2019 года. Такие данные приводятся в ежегодном исследовании от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно исследованию, за год кредитный портфель МСБ в УБРиР увеличился на 45%, что позволило банку подняться сразу на 15 позиций в рейтинге.

При этом по объемам кредитования малого и среднего бизнеса банк также значительно вырос: в 2018 году было выдано кредитов на 29,3% больше, чем за 2017-й. По этому показателю УБРиР занял 21 место в стране, поднявшись за год на 9 позиций в рейтинге. Чаще всего банк кредитует предприятия розничной торговли, а самые большие по объемам кредиты берут энергокомпании, автодилеры и представители оптовой торговли.

Отметим, по этому направлению УБРиР рос значительно быстрее рынка как по портфелю, так и по выдачам. В целом за 2018 год объем кредитов, выданных банками России для МСБ, вырос только на 11%, до 6,8 трлн рублей, а портфель по ним за год прибавил всего чуть более 1%, составив на 1 января 2019 года 4,2 трлн рублей.

- Мы видим причины нашего успеха в том, что внимательно изучили потребности клиентов и с учетом этих данных расширили линейку продуктов и улучшили кредитные условия, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — В частности, в прошлом году УБРиР запустил сразу несколько предодобренных кредитов под разные потребности бизнеса. Кроме того, мы доработали наши предложения с точки зрения лояльности: в прошлом году был запущен продукт «Рефинанс», позволяющий бизнесу перекредитоваться на более выгодных условиях. Также один из трендов, который мы фиксируем, — рост популярности кредитов под эквайринговые поступления.

ИСТОЧНИК KP.RU